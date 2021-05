Amici 20, Sangiovanni in finale: "Per la prima volta mi sono sentito compreso" (VIDEO)

Gossip TV

Sangiovanni finalista di Amici 20, le prime dichiarazioni del cantante.

Sangiovanni è tra i finalisti della ventesima edizione di Amici. Il giovane cantante è riuscito a conquistare un posto nella finale dopo Aka7even e Giulia Stabile, ma a colpire tutti i telespettatori sono state le parole pronunciate subito dopo aver ottenuto l'ambita maglia oro.

Sangiovanni vola in finale, le prime parole ad Amici

La semifinale di Amici ha visto la proclamazione dei cinque finalisti della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi: Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Deddy e Alessandro. A colpire tutti in particolar modo, però, è stato il discorso fatto dal giovane cantante di Lady subito dopo aver ottenuto la maglia della finale.

"Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo" ha confessato Sangiovanni ammettendo di aver trovato la propria identità nella scuola di Amici "Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero".

Ricordiamo che la finale di Amici andrà in onda il prossimo sabato 15 maggio 2021, in prima serata su Canale 5. Un appuntamento davvero speciale che sarà trasmesso in diretta così da permettere anche al pubblico a casa di votare il proprio vincitore. Chi, tra Aka7even, Sangiovanni, Giulia, Deddy e Alessandro vincerà la ventesima edizione del programma?

