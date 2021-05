Amici 20 Sangiovanni in crisi: "In finale non ci arrivo", la reazione di Giulia Stabile (VIDEO)

Gossip TV

Sangiovanni crolla ad Amici, il confronto con Giulia.

Mancano pochi giorni alla semifinale della ventesima edizione di Amici. Nell'attesa, Sangiovanni ha avuto un vero e proprio crollo emotivo in casetta con la sua amata ballerina Giulia Stabile.

Sangiovanni crolla ad Amici

Sangiovanni è crollato ad Amici. Il giovane cantante della squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dopo aver consolato Giulia per l’eliminazione di Samuele, si è lasciato andare a un inaspettato sfogo in cui ha mostrato tutte le sue perplessità. "Non mi vota più nessuno" ha confessato Sangio visibilmente deluso e amareggiato.

Sangiovanni è tra i cantautori più apprezzati del Serale di Amici. La scorsa puntata ha presentato il suo nuovo singolo Malibu ma, a quanto pare, il cantante si aspettava un riscontro da parte del pubblico. Motivo per cui, il ragazzo ha rivelato a Giulia di essere convinto di non riuscire ad arrivare in finale: "Mi sa che ti dovrai fare l'ultima settimana da sola. Te la do la novità. Una settimana reggi dai".

"Non mi sembra che io sia piaciuto tanto, anche la reazione del pubblico...All'ultima puntata non ci arrivo" ha dichiarato Sangiovanni. "Anche se lo pensi non dirla più questa cosa. Non la penso così e mi da fastidio" ha prontamente replicato Giulia cercando di consolare il cantante. "Lo sai anche tu che non ci arrivo. Non ci riesco, io non sono il miglior carattere del mondo" ha concluso il cantante visibilmente dispiaciuto.

