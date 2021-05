Amici 20, Sangiovanni: "Giulia Stabile è bellissima così com’è"

Gossip TV

Sangiovanni dedica dolci parole d'amore in diretta alla sua Giulia.

Giulia Stabile è la vincitrice della ventesima edizione di Amici. A spendere dolcissime parole d'amore per la ballerina e allieva di Veronica Peparini è stato proprio il cantante Sangiovanni.

La dedica di Sangiovanni a Giulia

Ieri sera, sabato 15 maggio 2021, su Canale 5 è andata in onda la finale di Amici che ha visto trionfare Giulia. Una vittoria davvero emozionante, ma di certo non inaspettata visto che la ballerina è sempre stata apprezzata e amata da tutti fin dal primo giorno, sia dentro che fuori il talent show di Maria De Filippi.

A spendere le parole più belle per Giulia è stato il suo amato Sangiovanni. Interpellato da un giornalista in diretta, il giovane cantante ha raccontato le tante difficoltà vissute dalla ballerina nella scuola: "Quando mi sono avvicinato a Giulia ho scoperto una persona con un sacco di insicurezze e di problemi con se stessa. Ha sempre cercato di essere diversa, ma non sapeva che era già bella così com'è".

"Io sono un sostenitore della bellezza naturale e della diversità. Credo che ognuno abbia qualcosa dentro che lo distingua dagli altri. Credo che Giulia ce l'abbia ed è bellissima così com'è" ha confessato Sangiovanni spendendo bellissime parole per Giulia.

