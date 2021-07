Amici 20, Sangiovanni: "Giulia è la mia fidanzata, una piccola anima fragile che voglio custodire e crescere"

Gossip TV

Sangiovanni si racconta ai microfoni di Radio Deejay.

Sangiovanni continua a stare in cima alle classifiche musicali con la sua Malibù. Ospite a Radio Deejay, il giovane cantante della ventesima edizione di Amici ha deciso di raccontarsi senza filtri: dalla storia d'amore con Giulia Stabile al successo che lo ha letteralmente travolto dopo la partecipazione al talent show di Maria De Filippi.

Sangiovanni a ruota libera: la storia con Giulia e il successo dopo Amici

In onda a Say Waad?!, Sangiovanni ha affrontato diversi argomenti tra cui l’uscita del video ufficiale di Malibu, in vetta alla classifica FIMI dei singoli più venduti. "Il video è cotto. È in forno. Metto i condimenti e tra un po’ arriva. Non l’ho fatto a Malibu perchè non ho avuto tempo di andare, però l’idea mi era passata per la testa. Invece l’ho fatto in quel di Milano" ha dichiarato l'ex allievo di Amici.

Sangiovanni, all'anagrafe Giovanni Pietro Damian, ha poi rivelato il vero motivo che lo ha portato a scegliere questo nome d’arte: "Io ho sempre voluto essere solo Giovanni, ancora oggi sono solo Giovanni, tanto che il mio nome d’arte all’inizio non doveva essere un nome d’arte. Volevo mettere il mio nome, che è Giovanni, perchè tra il personaggio e la persona non c’è nessuna differenza. Certo, la mia vita è diversa, ma io sono sempre la stessa persona con gli stessi ideali, anche prima di essere quello che sono oggi".

Sangio ha infine risposto ad alcune domande riguardanti il suo percorso ad Amici e la sua storia con la ballerina Giulia: "Giulia è, banalmente ti direi, la mia fidanzata, ma è una piccola anima fragile che voglio custodire e crescere". E sulla De Filippi e Rudy Zerbi, che lo ha sempre sostenuto e supportato nella scuola, il cantante ha dichiarato: "Maria De Filippi forse è la persona più geniale che ho mai conosciuto. Una guida, assolutamente. Rudy Zerbi? È un cucciolo, simpaticone e abbiamo un bel rapporto. È una persona molto molto bella".

