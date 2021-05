Amici 20, Sangiovanni: "È devastante, non mi aspettavo nulla"

Gossip TV

Sangiovanni torna a parlare della sua esperienza ad Amici e del successo riscontrato dopo la finale.

Sangiovanni non ha vinto Amici, ma continua a riscuotere un successo incredibile. Con oltre 60 milioni di stream su Spotify, qualche altro milione su Youtube e l’esordio in testa alla classifica degli album più venduti, il cantante finalista della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi è l'artista del momento.

Le nuove dichiarazioni di Sangiovanni dopo Amici

Intervistato da Fanpage, Sangiovanni è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici, che l'ha aiutato davvero tanto a esprimersi: "Ad Amici ho imparato tantissime cose, veramente tante. Credo che, oltre a essere un artista nuovo sia proprio una persona nuova, mi sono portato dietro tantissime cose. Forse la cosa che più mi aiuterà in futuro è un tipo di visione della musica che prima non avevo e che grazie al contesto, alla tv, a Maria e a tutte le persone che lavorano al programma, è senza dubbio migliorata. [...] Sicuramente ad Amici mi sono aperto moltissimo. La convivenza e il contesto mi hanno aiutato a liberarmi di alcuni pesi, mostrare le mie fragilità, cosa che di solito non voglio fare. Sono veramente contento del percorso fatto. Ho fatto un viaggio incredibile, soprattutto per me stesso, ma è stato figo, ho fatto grandi cose".

Un bellissimo percorso impreziosito dalla presenza della ballerina Giulia Stabile: "È stata bellissima la finale con lei, sono felicissimo per Giulia. Il nostro rapporto continua, ci siamo visti, siamo stati insieme e cercheremo comunque di conoscerci anche fuori e di passare del tempo insieme, appena avremo la possibilità. Eravamo abituati a vivere in quella bolla 24 ore su 24 insieme, era una situazione diversa, ora ci dobbiamo abituare, e come dobbiamo abituarci a tante altre situazione così dobbiamo abituarci a questa, che è diversa".

A proposito di Madame, Sangio ci ha tenuto a ribadire il rapporto di amicizia che li lega: "Lei è stata una delle prime persone che ha scoperto il mio talento e ha creduto in me. [...] Lei mi ha portato dal suo produttore ed è nato questo rapporto di amicizia e scambi di pensieri, idee e musica. Lei mi ha insegnato tantissime cose. Io avevo veramente appena cominciato, lo facevo da un mese, forse anche meno, quindi è stata una delle prime persone ad aiutarmi e a trasmettermi tutto quello che sa. Penso che sia un genio, lei, mi ha trasmesso tante cose utili per il mio futuro e che fanno parte di quella che è la mia musica".

Il finalista di Amici 20 ha riscosso un successo davvero incredibile, che neanche lui si aspettava: "Non mi aspettavo nulla, non avevo aspettative, quindi ritrovarmi primo in classifica con questi numeri è bellissimo. Sono soddisfattissimo del lavoro che è stato fatto, ma non ci accontentiamo. È stata una botta vera [...] Ritrovarmi in questa condizione è senza dubbio devastante, strano sicuramente, ma mi sto già abituando e devo dire che mi piace, è figo, è la cosa più importante per un artista: vedere che le cose vanno bene. Anche perché finché vanno bene me le godo".

