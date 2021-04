Amici 20, Sangiovanni e Deddy nei guai: "Siete ingiustificabili" (VIDEO)

Gossip TV

Rudy Zerbi convoca Sangiovanni e Deddy per una comunicazione importante.

Sabato 24 aprile 2021 andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici. Nell'attesa, il professore Rudy Zerbi ha deciso di convocare i suoi allievi Sangiovanni e Deddy, rei di non rispettare la disciplina nella scuola.

Rudy Zerbi contro Sangiovanni e Deddy, il duro confronto ad Amici

Nella scuola di Amici le regole vanno rispettare e molto spesso i ragazzi se lo dimenticano. Nel daytime di ieri, Rudy ha convocato Sangiovanni e Deddy per rimproverarli. "Siete in una scuola: le regole devono essere seguite" ha dichiarato il professore dopo aver letto una serie di inadempienze che i due cantanti hanno compiuto in questi ultimi giorni.

Non è la prima volta che Zerbi rimprovera i ragazzi di non rispettare le regole della scuola di Amici: "Non avete imparato a rispettare le regole. Per l'ennesima volta devo venire qui a dirvi che non vi state comportando seguendo le regole della scuola. [...] Dovete osservare le regole perché siete in una scuola". "Io non me la sento proprio di andare in palestra, sono veramente stanco, ho le allergie" ha prontamente replicato Sangiovanni scatenando la reazione del suo professore: "Mi fai la cortesia almeno di provarci come gli altri, ti alzi e ti giustifichi. Inizi la giornata come fanno gli altri. Ragazzi siete ingiustificabili".

"Rudy non ce la posso fare davvero, non riesco più a svegliarmi" ha ribattuto Sangiovanni. "Le regole le dovete seguire. Siete in una scuola, se non vi vanno bene le regole non vi va bene la scuola. Finché siete qui dentro, mi dispiace, ma dovete rispettarle. Non ci sono santi, lo dovete fare. Non ho più voglia di tornare su questo argomento [...] Se non vuoi seguirle, sei liberissimo di andare. La vita è disciplina" ha concluso Rudy rivolgendosi a Sangiovanni.

