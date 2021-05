Amici 20, Sangiovanni confessa: "Sono molto orgoglioso. Madame? È stata la prima persona a credere in me"

Gossip TV

Sangiovanni parla del suo primo album e chiarisce il rapporto che lo lega a Madame.

Giulia Stabile è la vincitrice di Amici 20. Secondo posto per Sangiovanni che, ospite in diretta su Rtl 102.5 per presentare il suo primo EP uscito il 14 maggio 2021, ha parlato della sua amicizia con Madame e del successo inaspettato che lo ha letteralmente travolto una volta terminato il talent show.

Le nuove dichiarazioni di Sangiovanni dopo Amici

"Sono molto orgoglioso, è una raccolta dei pezzi che ho fatto ad ‘Amici’ e contiene anche ‘Malibù’ il mio ultimo inedito uscito insieme all’EP il 14 maggio e anche la cover ‘Maledetta Primavera’, una delle tante che ho fatto ad ‘Amici’, l’ho riscritta e riarrangiata" ha dichiarato Sangiovanni a Rtl 102.5 parlando del suo primo album "Io faccio tanta ricerca musicale, mi piace molto, quindi la canzone la conoscevo già, mi piace molto il cantautorato italiano, scoprire cosa c’era prima".

A proposito del rapporto con Madame, che durante Amici ha difeso il cantante dalle accuse e critiche, Sangio ha rivelato: "Desidero tantissimo collaborare con Madame, un po’ per l’amicizia che c’è e anche perché è l’artista donna che sento più vicino a me come sound e come messaggi di musica, sicuramente arriverà qualcosa con lei. Quando io ho cominciato a fare musica, Madame è stata la prima persona a credere in me, mi ha scoperto, mi ha insegnato un sacco di cose, mi ha aiutato tanto".

"Non mi aspettavo così tanta gente che mi seguisse, uscire poi da casa e vedere così tante persone dopo mesi che non vedevo nessuno, è stata una figata, bellissimo" ha confessato Sangiovanni che ha poi parlato dei suoi progetti futuri "Ho tante idee, non vedo l’ora di lavorare, di fare nuova musica, stare in studio non ho ancora avuto tempo di farlo perché sono in giro, è una chiusura che mi manca, scrivere un pezzo mio dall’inizio alla fine, incontrare i produttori e lavorare con loro".

