Amici 20, Sangiovanni confessa: "È cambiato tutto, ho capito che..."

Sangiovanni rivela la sua più grande paura e come è cambiata la sua vita dopo Amici.

Sangiovanni continua a stare in cima alle classifiche musicali con la sua Malibù. Intervistato dalla youtuber e scrittrice italiana Sofia Viscardi, il finalista della ventesima edizione di Amici ha deciso di raccontarsi senza filtri e rivelare la sua più grande paura.

La confessione di Sangiovanni

A pochi mesi dalla finale di Amici, che ha visto trionfare Giulia Stabile, Sangiovanni ha rilasciato un'interessante intervista a Profilo di Venti. "Mi sento di essere più maturo dell’età che ho. Un po’ perchè sono cresciuto in fretta, perchè vengo da un paesino di provincia. Ho due fratelli molto grandi e sono sempre stato abituato a vivere le loro cose. Quando ero piccolo vivevo una realtà molto più avanti della mia. Questo mi ha aiutato a crescere in fretta" ha dichiarato il cantante.

"Con la musica sono riuscito a trovare il mio posto" ha ammesso il cantante di Amici 20 "Sbagliato non mi sono mai sentito, però mi sentivo inadatto quando andavo a scuola e uscivo con i miei amici. [...] Dopo Amici? Di me sono cambiate le cose superficiali, dentro di me ho molte cose in più, i principi sono sempre gli stessi. Di quello che ho attorno è cambiato tutto".

Sangiovanni ha continuato rivelando la sua più grande paura: "Ho un po’ paura di non riuscire a trovare la verità nei rapporti. Per fortuna questa cosa la vivo con i miei fan. Le persone che mi seguono sono vere [...] Mi fa paura l’idea di perdere delle cose che ho. Ho capito che più vivo incosciente e più produco cose positive. In realtà sostengo molto l’inconsapevolezza".

