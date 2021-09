Amici 20, Sangiovanni: "Commenti pesanti e minacce, nessuno merita tutto ciò"

Gossip TV

Sangiovanni e Giulia nel mirino degli haters, arriva lo sfogo del finalista di Amici 20.

La storia d'amore nata nella scuola di Amici tra Sangiovanni e Giulia Stabile prosegue a gonfie vele. Innamoratissimi e felici, però, i due ex allievi della ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi sono finiti nel mirino degli haters.

Sangiovanni replica alle dure critiche

Anche Sangiovanni e Giulia, come tanti altri artisti, sono costretti a fare i conti con i "famosi" leoni da tastiera. Una situazione davvero pesante per il cantante di Malibù che ha deciso di affrontare l'argomento sui social insieme ai suoi fan: "Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé".

Sangiovanni ha poi rivelato di aver letto messaggi molto pesanti e minacce di morte: "Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno. Io nel mentre ho scritto un altro disco". Il finalista di Amici 20 ha poi continuato dichiarando: "Non sto sempre bene, va a momenti chiaramente, ma mi ritengo fortunato e privilegiato sebbene anche questa vita abbia le proprie difficoltà. Penso sempre a chi non ha la stessa fortuna o le stesse possibilità e mi rendo conto che non posso lamentarmi".

Dopo Sangiovanni, anche Giulia ha deciso di intervenire sui social: "I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti. Smettiamola di dire che una persona non fa nulla perché non lo mostra sui social, smettiamola di pensare che un rapporto svanisca solo perché non si pubblica una foto insieme, smettiamola di creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire. [...] Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarlo per condividere speranza, allegria, bei messaggi, ma non odio".

