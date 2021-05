Amici 20, Sangiovanni a Roma: "Giulia? Mi aspetta a casa!"

Gossip TV

Il giovane cantautore di Amici tornato nella Capitale insieme alla ballerina.

Il giovanissimo rapper Sangiovanni, trionfatore della categoria di canto della 20esima edizione di Amici, era oggi a Roma ad un firmacopie in piazza Cola di Rienzo. Travolto dall'affetto dei fan, Sangiovanni ha risposto ad una domanda di una una ragazza che le ha chiesto dove fosse Giulia Stabile. "Mi aspetta a casa", ha risposto Damian Giovanni Pietro, scatenando l'entusiasmo dei fan.

Mentre circola il video in cui chiedono al rapper di Giulia, quest'ultima però si trovava in compagnia di Raffella Mennoia negli studi di Elios di Uomini e Donne. Giulia era nell’ufficio della storica autrice del dating show ed è comparsa in una serie di Ig Stories in cui dietro compare la scritta di Uomini e Donne. La Mennoia ha chiesto a Giulia se fosse lì per fare un provino per il programma e la ballerina romana ha risposto ironicamente di sì.

Nulla di vero. Sangio e Giulia sono innamorati più che mai e il cantautore veneto ha tolto ogni dubbio con la risposta ai fan. Ieri, il vincitore di Amici nella categoria canto, era a Milano al Mondadori Store di Piazza Duomo accolto da un bagno di folla. L’incontro, come riportato da FqMagazine, prevedeva l’acquisto di un disco e il diritto ad avere un pass per incontrare, in sicurezza, il proprio idolo. In pochissime ore i pass sono andati esauriti. Sangiovanni, oggi a Roma, sarà Bologna il 25 e a Torino il 26 maggio.

Sangiovanni ha vinto Amici nel circuito del canto, il Premio della Critica TIM, il Premio SIAE per il Miglior Testo, infine il Premio delle radio per l’inedito preferito “Malibù”.

Scopri le ultime news su Amici.