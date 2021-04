Amici 20, Sangiovanni a Deddy: "Sei cambiato, adesso nutro un grande rispetto per te anche come artista" (VIDEO)

Gossip TV

Sangiovanni dedica parole di stima e affetto al suo amico Deddy dopo la puntata di Amici.

Deddy è stato la rivelazione del Serale di Amici. Il giovane cantante, infatti, col passare delle settimane è cresciuto molto artisticamente guadagnandosi il consenso dei giudici e anche del suo amico Sangiovanni che, prima di conoscere il nome dell'eliminato della quinta puntata, gli ha dedicato parole di grande stima e affetto.

Le parole di Sangiovanni a Deddy dopo il Serale di Amici

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Martina Miliddi. Prima di conoscere il verdetto finale, però, Deddy, al ballottaggio con la ballerina e allieva di Lorella Cuccarini, si è confrontato con i suoi amici Sangiovanni, Aka7even e Tancredi. "Io ti voglio dire che sono veramente fiero di te" ha dichiarato Sangiovanni rivolgendosi a Deddy.

"Sei cambiato tanto, adesso nutro un grande rispetto per te anche come artista. È una cosa che ti sei guadagnato tu da solo col tempo, con le tue forze. Spero che fuori da qua potrai trovare il meglio" ha aggiunto Sangiovanni. Un pensiero condiviso anche da Aka7even: "Hai fatto una bella crescita artistica, te l'ho sempre detto. Fuori ti aspetta un bel percorso".

"Sono sincero con voi, ho preso qualcosa per crescere da ognuno di voi. Sangiovanni un pò di più perchè eravamo in camera insieme. I discorsi che abbiamo fatto mi sono serviti tanto per crescere anche al Serale e per esprimermi" ha confessato Deddy ringraziando i suoi amici per l'affetto e il sostegno ricevuto ad Amici "Aka penso che hai una gran forza e Tancredi da te ho rubato il menefreghismo nello stare sul palco. Grazie ragazzi, mi avete tanto aiutato".

