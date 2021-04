Amici 20: Samuele in crisi per la fidanzata, il gesto di Veronica Peparini (VIDEO)

Gossip TV

Samuele crolla ad Amici dopo avere parlato al telefono con la fidanzata Claudia.

Momento molto difficile ad Amici per Samuele Barbetta. Il talentuoso ballerino della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli è entrato in crisi dopo avere parlato al telefono con la fidanzata Claudia Bentrovato. Ad aiutarlo e consolarlo è stata la coreografa e sua insegnante di danza.

Samuele crolla ad Amici, il confronto con Veronica Peparini e la fidanzata Claudia

Nel corso del daytime di ieri di Amici, Samuele si è lasciato andare alle lacrime. Il motivo? La telefonata con la fidanzata Claudia che lo ha portato a pensare che lo volesse lasciare. "Con quella telefonata lì mi è mancato il suo supporto. Aspettavo solo di chiamarla per poter prendere un po’ d’aria. Vorrei chiamarla per sapere che lei è lì fuori per me" ha confessato il ballerino parlando con Veronica.

Samuele ha provato a spiegare il suo stato d’animo alla sua insegnante, confessando di aver avvertito in Claudia un certo distacco. Dopo aver ascoltato con attenzione le parole del ballerino, l'insegnante di Amici lo ha spinto a chiamare per una seconda volta la sua fidanzata.

Leggi anche La nostra intervista esclusiva a Martina Miliddi

"A me Samuele manca molto" ha dichiarato Claudia in collegamento telefonico con Samuele e la maestra Peparini "Non lo so, in realtà penso che tutti i problemi nella mia testa è sicuramente perché mi manca. E sto male più facilmente. Mi manca tantissimo parlare con lui dopo essere stati al cinema, stare abbracciati anche in silenzio".

Scopri le ultime news su Amici.