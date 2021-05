Amici 20 Samuele eliminato: "Quello che ho fatto qui dentro è davvero difficile da realizzare", Giulia in lacrime (VIDEO)

Gossip TV

Le prime parole di Samuele dopo l'eliminazione da Amici.

La settima puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Samuele Barbetta. Il bravissimo e talentuoso ballerino della squadra capitanata da Veronica Peparini e Anna Pettinelli ha perso al ballottaggio finale contro Alessandro Cavallo ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Samuele lascia Amici, le parole di Maria De Filippi e le lacrime di Giulia

Samuele è l'eliminato della settima puntata del Serale di Amici. A comunicare la notizia ai due cantanti in ballottaggio è stata come sempre la De Filippi. "Hai paura di uscire?" ha domandato Maria a Samuele, che ha risposto: "Ho fatto delle cose incredibili qui dentro. sei stata la mia prima fan. Il giorno dei casting è stato incredibile, uno dei giorni più intensi della mia vita. [...] Loro sono dei ballerini più preparati di me, dal punto di vista fisico e sono anche degli ottimi interpreti. Io faccio fatica a mandare avanti lo spettacolo. Loro riescono a spaziare in modo più vario".

"Il fatto che tu esca stasera non ti toglie nulla. Stasera rimane Alessandro. Voglio però che tu metta in discussione te stesso. Al serale hai avuto meno coraggio di sbagliare. Sei molto pignolo con te stesso" ha dichiarato Maria comunicando così il verdetto a Samuele. "Non mi metto in discussione per il fatto che esco, ma perché qui dentro ho cominciato a sbagliare qualcosa. Credo di aver cominciato un pò a non avere la mira giusta. Quello che ho fatto qui dentro è davvero difficile da realizzare. È un regalo meraviglioso. Grazie davvero" ha confessato il ballerino.

Maria ha poi comunicato il verdetto ad Alessandro e agli altri ragazzi della scuola, che hanno subito raggiunto Samuele in camera con Giulia. Il ballerino ha salutato i suoi amici per poi abbandonare definitivamente il talent show di Canale 5.

