Amici 20 Samuele crolla: "Ho paura", interviene Maria De Filippi (VIDEO)

La conduttrice di Amici consola Samuele, in crisi per una sua nuova coreografia.

Momenti difficili per Samuele Barbetta ad Amici. Il ballerino e allievo di Veronica Peparini è letteralmente andato in crisi per la preparazione di una delle sue coreografie che dovrà presentare sabato sul palco del Serale.

Samuele in crisi ad Amici, il confronto con Maria De Filippi

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Serale di Amici. Intanto, nella scuola Samuele sta attraversando un momento non facile. A metterlo in crisi non è stato il guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano, ma la preparazione di una sua coreografia, interamente creata da lui, in onore di Van Gogh.

Samuele, però, non è per niente soddisfatto delle prove e, nel daytime di ieri di Amici, si è lasciato andare alle lacrime. A consolarlo ci ha pensato Maria De Filippi che è intervenuta in collegamento telefonico per cercare di calmarlo e rassicurarlo. "Si tratta del pezzo su Van Gogh. È forse il sogno più grande della mia vita quello di fare un pezzo così. Quando io ci metto tanto amore, tanta passione e sofferenza è perché ho un'aspettativa quasi impossibile. Conosco i miei limiti, ho paura di non essere all'altezza" ha confessato il ballerino.

"Perché non prendi la paura come una cosa bella?" ha prontamente replicato la conduttrice cercando di far ragionare Samuele "È normale e giusto avere dei dubbi. [...] Devi liberare la testa, sono la prima a non liberarla ma penso faccia bene. Molla, fatti guidare dall'istinto. A un certo punto bisogna buttarsi. Pensa di meno".

