Amici 20, Samuele Barbetta sbotta sui social: "Le persone con un quoziente intellettivo più o meno nella media..."

Il ballerina di Amici 20 replica alle dure critiche.

Samuele Barbetta è stato tra gli allievi più apprezzati della ventesima edizione di Amici anche se le critiche non sono mancate. Proprio nelle ultime ore, il giovane ballerino e coreografo ha deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutti coloro che criticano il suo modo di ballare.

Samuele Barbetta replica alle critiche ricevute durante e dopo Amici

Durante il serale di Amici sono stati in molti a criticare lo stile di danza di Samuele che, grazie alla sua educazione e gentilezza, ha sempre preferito rimanere in silenzio per non alimentare ulteriori polemiche. Dopo aver ricevuto l'ennesimo commento negativo, però, il ballerino ha deciso di replicare e dire la sua una volta per tutte.

Samuele ha prima pubblicato uno screen di un utente che lo ha etichettato come mimo e poi ha espresso il suo pensiero. "Ma possibile che nessuno ha il coraggio di dire che è UN MIMO bravissimo e se non cambia rimane sempre nel suo MIMO" ha scritto l'utente in questione.

"Non mi sono mai esposto su questo argomento perché ritengo che le persone con un QI più o meno sulla media possano tranquillamente capire che non sono un mimo. Tuttavia mi piacerebbe ricordare che dire ad un ballerino che utilizza una buona dose di gestualità 'quotidiana' piuttosto che semplicemente 'umana' come valore aggiunto alla sua danza, che è un Mimo, non sminuisce ciò che fa il danzatore, ma ciò che fa il Mimo, che è una figura che lavora per e con l’arte tanto quanto il ballerino" ha dichiarato Barbetta.

