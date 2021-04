Amici 20: Rudy Zerbi provoca Raffaele Renda sui social, la reazione del cantante

Gossip TV

Frecciatine sui social tra Rudy Zerbi e Raffaele dopo l'eliminazione del cantante da Amici.

Rudy Zerbi è tornato a stuzzicare Raffaele Renda sui social dopo l'eliminazione ad Amici. A rivelarlo è stato il pupillo di Arisa che ha condiviso sul suo profilo Instagram una frecciatina arrivatagli proprio dal professore del talent show.

Rudy Zerbi stuzzica sui social Raffaele Renda dopo Amici

Dopo aver abbandonato il Serale di Amici, Raffaele è tornato sui social per ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto. Il giovane cantante ha poi deciso di rispondere ad alcune curiosità dei suoi fan. Tra tutte, però, è una ad aver catturato l’attenzione. Una domanda che sembra essere arrivata proprio da Zerbi, che nella scuola lo ha sempre criticato.

"Ti manco?" è la domanda posta a Raffaele. "Veramente tanto! Ora per chi farai il promoter? Hai perso la tua guest star del Perla Blu" ha risposto il giovane cantante taggando Zerbi e Arisa e usando parole ironiche e allusive agli scontri avuti durante il Serale di Amici. Era infatti Rudy a parlare della partecipazione di Raffaele al famoso locale Perla Blu.

Ricordiamo che Zerbi aveva più volte attaccato Raffaele sul look e sulla musica, paragonandolo ai cantanti delle balere ed etichettandolo come artista da 'Perla blu'. Un comportamento che non hai mai buttato giù l'ormai ex allievo di Arisa che è sempre andato avanti per la sua strada senza fare polemiche.

