Amici 20 Rudy Zerbi lancia un guanto di sfida a tutti i cantanti: "È la prova del nove", Tancredi crolla (VIDEO)

Rudy Zerbi mette alla prova tutti i cantante del Serale di Amici.

In vista della settima puntata del Serale di Amici, Rudy Zerbi ha lanciato un guanto di sfida molto particolare. Il professore del talent show di Canale 5 ha deciso di mettere alla prova tutti e quattro i cantanti rimasti in gara, ovvero Sangiovanni, Tancredi, Aka7even e Deddy, per testare le loro abilità nella scrittura dei brani.

Tutti contro tutti, la proposta di Rudy Zerbi ad Amici 20

Nella scuola di Amici è arrivata una proposta di sfida atipica da parte di Rudy Zerbi, che ha deciso di mettere alla prova tutti i cantanti del programma. "Ci stiamo avvicinando alla fine di questo bellissimo percorso di Amici ed è questo il momento di mostrare tutto quello che sapete fare per dimostrare di poter vincere" ha esordito così il professore "Tutti e quattro i cantanti, pur se con evidenti differenze, scrivono i propri pezzi e hanno fatto della scrittura un loro tratto distintivo. Ecco perché lancio un guanto di sfida che coinvolge tutti. Un guanto di sfida importante, a mio avviso risolutivo, che metta alla prova le vostre doti di scrittura. Non si tratterà più di scrivere solo qualche barra ma, aprite bene le orecchie, di scrivere un’intera canzone".

Come spiegato da Zerbi, Sangiovanni dovrà vedersela con Aka7even, mentre Tancredi sfiderà Deddy: "Voi dovrete pensare al testo, perché alla musica ci ho pensato io. Anzi, ci ha pensato una persona che sa come si crea una hit, che ha dimostrato di essere uno dei produttori più apprezzati e premiati degli ultimi anni e che ha firmato una serie lunghissima di grandi successi. Questo produttore ha composto due basi diverse: una per Sangiovanni e Aka7even, un’altra per Deddy contro Tancredi. Ciascuno di voi dovrà scrivere un testo convincente per mettere ancora di più in risalto una produzione musicale di livello alto. È la prova del nove per quattro ragazzi che si definiscono cantautori. È la prova del nove per capire chi, tra voi, merita di arrivare alla semifinale di Amici 20".

Se Sangiovanni si è mostrato entusiasta del guanto di sfida, non si può dire lo stesso per Tancredi. Il giovane cantante e allivo di Arisa, infatti, è completamente andato in crisi. "Ma come faccio a scrivere un altro pezzo intero [...] Che ca**o devo fare" ha dichiarato il ragazzo lasciando la stanza e scoppiando a piangere.

