Amici 20, Rudy Zerbi durissimo con Deddy: "Pensi di essere arrivato, non sei nessuno", il cantante disperato (VIDEO)

Duro scontro ad Amici tra Rudy Zerbi e Deddy. Il professore del talent show di Maria De Filippi ha rimproverato il suo allievo per non aver preparato due canzoni, accusandolo di sentirsi già arrivato e di non impegnarsi abbastanza per arrivare in Finale.

Deddy in lacrime per Rudy Zerbi, duro confronto ad Amici

"Ti voglio parlare perché scopo che non hai preparato e non conoscere due dei pezzi che dovresti conoscere da due giorni" ha esordito Rudy in collegamento telefonico con Deddy. Il cantante ha provato a giustificarsi, ma le sue parole sembrano non aver convinto il professore di Amici: "Tu pensi davvero che quando dici queste cose io possa crederci? I pezzi sono sull'mp3 da due giorni. L'mp3 è a disposizione da due giorni ed è tuo dovere fare in modo di avere quei pezzi e studiarli [...] Sai perfettamente che la produzione te li carica il mercoledì, e oggi è venerdì. Io pretendo impegno. Se ancora una volta metti in discussione quello che sto dicendo è grave".

Zerbi ha poi continuato la sua ramanzina accusando Deddy di sentirsi già arrivato. Dichiarazioni forti che hanno spiazzato il cantante, che è scoppiato a piangere disperato: "Pensi che non vorrei meritarmi la finale? Perché me la sarei dovuta prendere comoda? Per me la finale conta tantissimo, per dimostrare qualcosa a tutti quelli che mi dicevano che non so cantare, in questo percorso e nella vita. Per quale motivo avrei dovuto non portarmi avanti con il lavoro?". "Forse non ti importa veramente. Tu hai confuso i giorni e questo mi porta a pensare che non ci sei la testa, che pensi di essere arrivato quando non sei nessuno. Non sei arrivato da nessuna parte".

"Questo assolutamente no. Io mi vedo ancora un barbiere, e non un cantante. Dove sono arrivato? Ho mai detto di essere qualcuno? Ho mai detto di essere una star di Hollywood? Se ho confuso i giorni chiedo scusa, ma dire che mi sento qualcuno e che non voglio la finale, proprio no. Voglio arrivare al punto in cui me la merito" ha dichiarato Deddy visibilmente dispiaciuto e deluso prima di tornare a studiare con la sua vocal coach.

