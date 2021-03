Amici 20, Rudy Zerbi contro Anna Pettinelli: "Scioccato, scorrettezza grave"

“Insensato guanto di sfida. E’ una signora adulta che dovrebbe fare la prof ma che vaneggia con cose insensate e lesive. Scorrettezza grave”, ha dichiarato Zerbi. Anche Sangiovanni non ha accolto bene la proposta ma ha trovato il sostengo del professore che lo ha inviato a non giustificarsi.

Se per lei è divertente far vedere a tutti che non so cantare bene facciamolo vedere. Se la sfida è sul cantare e i giudici devono analizzare quello non penso ci sia neanche bisogno di fare il guanto”, ha commentato il giovane.

Ma non è finita qui perché anche Aka7even ha criticato la scelta della sua insegnante: “A questo punto sembra anche che la Pettinelli pensa che la mia scrittura non sia al livello di quella di Sangio. Sì, sembra che denigri anche me. Io non sono un interprete, io sono un cantautore. Nel momento in cui mi metti un pezzo senza barre per far vedere la mia vocalità, non è quello il mio obiettivo. Questo guanto denigra ciò che faccio”.

In collegamento telefonico, Anna Pettinelli ha confermato la sua scelta spiegando che ha intenzione di mettere in risalto doti canore di Aka7even e ha chiesto a quest'ultimo di fidarsi di lei: “Se Sangiovanni avrà delle difficoltà sono problemi suoi, non vedo il guanto scorretto. Se stonerà è un problema suo. La tua insegnante ti dice che è il momento di far vedere che sai cantare”, ha dichiarato la speaker.

