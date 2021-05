Amici 20: Rudy Zerbi accusa di plagio Aka7even e Anna Pettinelli critica Sangiovanni, scintille in studio (VIDEO)

Gossip TV

Duro scontro in studio tra i due professori di Amici per il guanto di sfida lanciato da Rudy Zerbi.

La settima puntata del Serale di Amici ha visto scontrarsi Sangiovanni e Aka7even in un guanto di sfida davvero forte sulla scrittura delle barre. Il testo scritto dall'allievo di Anna Pettinelli, però, ha spiazzato Rudy Zerbi, che ha criticato duramente il cantante accusandolo di plagio.

Scontro al Serale di Amici tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Aka7even è finito nuovamente nel mirino di Rudy ad Amici. Il motivo? Una strofa scritta dal giovane cantante della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini molto simile a quella di un pezzo di Frah Quintale. "Più che citazione è speriamo che non se ne accorga!" ha dichiarato Zerbi accusando Aka di plagio.

Per dimostrare ciò, Zerbi ha tirato fuori il cellulare e ha fatto ascoltare a tutti il brano in questione del rapper Frah Quintale. Un comportamento che ha fatto letteralmente infuriare la Pettinelli che, per difendere Aka7even, ha tirato fuori "Il libro nero della barre", dove sono appuntati i testi di Sangiovanni. "Le donne e gli uomini sono uguali. Banale" ha dichiarato Anna sottolineando la banalità dei testi di Sangio.

"Io non lo trovo banale. Penso che al giorno d'oggi sia importante fare chiarezza su questo. Uomini e donne hanno la stessa importanza. Credo che nella musica come nella scrittura non sia stato inventato nulla. Io vivo le cose e le esprimo. Se le mie parole rispecchiano anche la vita di qualcun altro, mi fa solo piacere" ha prontamente replicato Sangiovanni cercando di difendersi dalle accuse della Pettinelli.

