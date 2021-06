Amici 20: Rosa Di Grazia torna a parlare di Deddy, lo sfogo sui social

Gossip TV

La ballerina di Amici sui social: "Preferisco affrontare l'argomento in prima persona a tempo debito".

La rottura tra Rosa Di Grazia e Deddy continua a stare al centro del gossip. Dopo settimane di silenzio, la ballerina di Amici è tornata sui social e ha svelato il motivo che l’ha spinta a non affrontare pubblicamente la questione.

Lo sfogo di Rosa Di Grazia sui social

Cosa è successo tra Rosa e Deddy dopo Amici? È questa la domanda che si continuano a fare tutti i numerosi fan dei due ragazzi e della trasmissione. A cercare di chiarire la situazione e spiegare il motivo di questo silenzio, ci ha pensato la ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini.

Durante una diretta Instagram con la sua collega Martina Miliddi, Rosa ha ricevuto un numero spropositato di domande riguardo il suo discusso e chiacchierato rapporto con Deddy. "Originali queste domande, sembrano tutte uguali!" ha ironicamente dichiarato la ballerina della ventesima edizione di Amici. Non solo. Subito dopo la diretta, la Di Grazia ha pubblicato una storia in cui ha spiegato: "Il mio "deviare" alcuni argomenti, sebbene leciti, è legato al fatto che preferisco affrontarli in prima persona a tempo debito".

E ancora. "Sono qui per parlare in primis di Rosa e condividere insieme a voi il mio mondo, il mio sogno e ciò che di bello il futuro mi riserva" ha scritto Rosa rispondendo così a tutte quelle persone che continuano a farle domande relative al rapporto che la lega oggi a Deddy. Silenzio stampa invece da parte del cantante, che continua a dedicarsi solo alla musica.

