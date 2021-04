Gossip TV

La ballerina eliminata alla terza puntata della fase finale del talent di Maria De Filippi.

Dopo l'eliminazione di Tommaso Spanzani, ieri sera, durante il terzo Serale di Amici, è stata eliminata anche Rosa di Grazia, la ballerina ventenne di Santa Marinella, particolarmente criticata dall'insegnate di danza Alessandra Celentano. Dall'inizio della sua avventura nel talent, la prof Celentano ha sempre sottolineato che la ragazza non avesse le qualità per esibirsi al serale ma, nonostante le critiche, Rosa ha raggiunto il noto palcoscenico di Canale 5.

Amici 20, Rosa Di Grazia eliminata, la ballerina rompe il silenzio: "Me l’aspettavo"

Al termine della terza puntata, Rosa di Grazie e Deddy sono finiti al ballottaggio e Maria De Filippi ha comunicato l'esisto direttamente in casetta. I due ragazzi, durante l'avventura ad Amici, si sono innamorati e visto la delicata eliminazione che avrebbe sancito l'addio di uno o dell'altra, hanno deciso di trascorrere gli ultimi momenti della scuola insieme. In casetta di sono abbracciati e scambiati tenerezze, poi la padrona di casa in collegamento ha dato l’annuncio ufficiale. Il cantante è scoppiato a piangere, così come Rosa che non è riuscita a trattenere le lacrime e tutta la sua amarezza.

In una intervista pubblicata sul sito Witty, Rosa si è sfogata dopo l’eliminazione. Queste le prime parole della giovane ballerina. La ragazza ha ammesso che non si aspettava lo scontro diretto con Deddy:

“L’eliminazione? E’ già da ieri che me l’aspettavo, quello che non mi aspettavo è stato lo scontro finale con Deddy che è la persona più importante che ho qua dentro. Ma è stato più gradevole perdere con lui. E’ stato un percorso di alti e bassi, sono stata quella messa più in discussione, ma ne ho sempre fatto qualcosa di costruttivo per cercare di crescere: è stata l’esperienza più bella della mia vita. E’ stato bellissimo nonostante tutti i bassi che ci sono stati, tutte le critiche e tutti i giudizi. Non si può piacere a tutti”.

