Amici 20, Rosa Di Grazia e Deddy insieme a Temptation Island? L'indiscrezione

Si vocifera che dopo l'avventura nella ventesima edizione di Amici, Rosa Di Grazia e Deddy potrebbero entrare a far parte del cast di Temptation Island.

Tra le coppie che si sono formate nel corso della ventesima edizione di Amici c’è anche quella di Rosa Di Grazia e Deddy. La ballerina ha lasciato il talent show di Canale5, perdendo proprio contro il suo fidanzato e abbandonando il sogno di proseguire il suo percorso nel Serale. Mentre Deddy punta alla vittoria anche per riscattare Rosa, che ha affrontato un’avventura faticosa a causa delle polemiche che l’hanno coinvolta, si vocifera che la coppia sia pronta ad approdare nel cast di Temptation Island.

Amici 20, Rosa e Deddy pronti per Temptation Island?

L’estate sta arrivando e con lei torna Temptation Island, il programma cult che appassiona milioni di spettatori. C’è grande curiosità sul cast della nuova edizione, che potrebbe essere un’edizione mista di volti noti del panorama televisivo e coppie Nip. Non si hanno ancora anticipazioni certe sul reality delle tentazioni ma la notizia che è giunta nelle ultime ore e che riguarda il cast sta allarmando i fan.

Sembrerebbe, stando a Tv Blog, che Rosa Di Grazia e Deddy siano pronti per salpare alla volta delle candide spiagge della Sardegna e mettere alla prova il loro giovane amore. L’ipotesi, almeno per il momento, non è stata confermata ma gli appassionati di Amici sperano che si realizzi. Rosa e Deddy, infatti, si sono conosciuti nella scuola più famosa d’Italia ed entrambi sono giunti alla fase Serale, lottando contro le critiche e le polemiche sulla loro arte.

La Di Grazia, tuttavia, è stata eliminata arrivando a scontrarsi per la salvezza propio con il suo fidanzato. Deddy, devastato dall’accaduto, mette anima e corpo nella sua musica per assicurarsi un posto in Finale e dedicare il suo traguardo alla ballerina. Nel frattempo Fabrizio Prolli non risparmia critiche amare a Deddy e ad altri protagonisti di Amici.

