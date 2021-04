Amici 20, Raffaele Renda eliminato: "Ho avuto tante crisi, ma..." (VIDEO)

Gossip TV

Le prime parole di Raffaele dopo l'eliminazione da Amici.

La sesta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Raffaele Renda. Il cantante e allievo di Arisa ha perso al ballottaggio finale contro Deddy ed è stato costretto ad abbandonare definitivamente il popolare talent show di Canale 5.

Raffaele Renda lascia Amici

Raffaele è l'eliminato della sesta puntata del Serale di Amici. A comunicare la notizia ai due cantanti in ballottaggio è stata come sempre Maria De Filippi. "Qualsiasi cosa succeda è questa la mia strada e devo portarla avanti fino alla fine. Ho avuto tante crisi nella vita, ho pensato anche di smettere di cantare, però la musica mi ha sempre ritrovato e rimesso in riga. Non voglio piangere. Va bene così" ha confessato l'allievo di Arisa prima di conoscere il verdetto.

"Chi deve uscire è Raffaele. [...] Complimenti per la tua educazione, per il saper essere presente in ogni circostanza, l'aver saputo ridere anche di cose che ti davano dolore e l'esserti comportato in modo onesto e dignitoso" ha dichiarato la De Filippi spendendo parole di stima e affetto nei confronti di Raffaele che ha così replicato: "Io volevo ringraziarti, volevo ringraziare Arisa. Spero un giorno di poter collaborare con lei".

Raffaele ha poi raggiunto tutti i suoi compagni di scuola. "Vado io a casa grazie a tutti, mi avete trasmesso tutti qualcosa che mi porterò nel cuore per sempre. Siete speciali" ha dichiarato il cantante prima di abbandonare definitivamente Amici.

