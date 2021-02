Amici 20, Raffaele Renda durissimo contro Rudy Zerbi: "Subdolo e meschino" (VIDEO)

Gossip TV

Il cantante Raffaele si scaglia contro Rudy, provvedimento in arrivo ad Amici?

Nel corso dell'ultima puntata speciale di Amici, Rudy Zerbi ha commentanto negativamente l'esibizione canora di Raffaele Renda. Critiche che non sono per niente piaciute all'allievo di Arisa che si è lasciato andare a un lungo sfogo in casetta durante il quale sono volate offese e insulti contro il professore di Amici.

Il duro attacco di Raffaele a Rudy Zerbi dopo l'esibizione ad Amici

Nel daytime andato in onda ieri è stato mandato in onda il duro sfogo di Raffaele contro Rudy. Il motivo? Il comportamento del professore della scuola che continua a criticare tutte le esibizioni del cantante. Secondo Zerbi il ragazzo avrebbe delle buone capacità vocali, ma sarebbe molto carente nell’interpretazione.

Critiche che non sono piaciute a Raffaele. "Zerbi è subdolo e meschino. L’altra volta si è alzato e io non ho detto niente, perché sono stato educato in questo modo dai miei genitori. Mi è passata questa cosa, l’ho pure giustificata. Pensavo che c’era del bene in fondo, evidentemente invece non c’è" ha dichiarato il cantante scagliandosi duramente contro Zerbi.

Parole davvero forti che potrebbero portare ad un provvedimento disciplinare o ad una sfida immediata. Come reagirà Rudy? Il professore chiederà una punizione per Raffaele? Oltre a Renda, anche Ibla ha lanciato una frecciata a Zerbi, che durante l'ultimo speciale di Amici ha contestato la sua interpretazione di Don Raffae’ di Fabrizio De André.

