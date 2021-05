Amici 20, quanto hanno guadagnato i cantanti con i loro singoli? Ecco le cifre

Gossip TV

Sangiovanni, Deddy, Aka7even e Tancredi: il poker d'assi della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La ventesima edizione di Amici continua ad essere un successo strepitoso e ad ottenere consensi da pubblico e critica. In attesa della finalissima, prevista per sabato 15 maggio, dove si contenderanno lo scettro Sangiovanni, Aka7even, Giulia, Deddy e Alessandro, Novella 2000 ha svelato quanto hanno guadagnato alcuni dei cantanti con i loro singoli.

Amici quanto hanno guadagnato i cantanti con i loro singoli? Ecco le cifre:

Per quanto riguarda Deddy, stando a quanto riportano alcuni utenti su TikTok, l’incasso del brano Il Cielo Contromano (per quanto riguarda gli stream Spotify) sarebbe pari a 47.300 euro.

Quanto a Tancredi, invece, sempre secondo quanto si legge sul web pare che gli incassi del suo brano Las Vegas siano pari a 32.680 euro.

Anche Aka7even con il brano Mi Manchi, avrebbe guadagnato 73.100 euro.

Sangiovanni, infine, come sappiamo, ha presentato diversi inediti. Il rapper con la sua hit Lady avrebbe guadagnato 117.590 euro. Invece, con Tutta La Notte pare abbia raggiunto i 57.250 euro. Sangiovanni, stando a queste cifre, sembrerebbe essere, almeno per il momento, il cantante più pagato e con i guadagni più alti del talent show di Canale 5.

Anche in questo caso si parla di cifre incredibili considerando che molti dei ragazzi hanno già stipulato contratti con le più importanti case discografiche musicali. Dopo aver trascorso gli ultimi mesi con l’occhio puntato sull’andamento degli allievi all’interno della scuola, le case discografiche si sono fatte avanti per aggiudicarsi i talent: la major Sony Music Italy con l’etichetta Columbia Records, ha ingaggiato Aka7even; la major Warner Music Italy ha scelto Deddy e Tancredi, la Sugar ha firmato per avere nel suo team Sangiovanni.

Scopri le ultime news su Amici.