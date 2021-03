Amici 20, prima puntata Serale: scontro tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano, l'intervento di Stefano De Martino

Gossip TV

Lite in diretta ad Amici tra la Cuccarini e la maestra Celentano, che attacca anche Stefano.

Duro scontro in diretta al Serale di Amici tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Il motivo? Il guanto di sfida lanciato dalla severa maestra di danza classica e che ha visto andare in scena le due ballerine Serena Marchese e Rosa Di Grazia.

Scintille in diretta ad Amici tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano

Durante la prima puntata del Serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione, abbiamo assistito a una nuova lite tra la maestra Celentano e la Cuccarini. Tutto è nato quando Alessandra ha lanciato il guanto di sfida a Rosa. L'esibizione è stata preceduta da una lettera: "La coreografia che dovranno preparare richiede tecnica, velocità, linee e precisione. Tutte caratteristiche che Rosa non ha, ed è evidente a tutti. Per una ragazza che studia danza da tanti anni, la tecnica non dovrebbe essere un problema. Capisco che l'insegnante voglia sostenere l'allieva ma siamo al serale e ribadisco che non siamo al saggio dell'oratorio e una sola persona vincerà la categoria danza. I rami secchi vanno tagliati e non c'è niente di meglio di una dimostrazione pratica dei limiti enormi di Rosa. Altrimenti la squadra cosiddetta dei buoni, dovrebbe essere ribattezzata squadra dei miopi, una miopia volontaria però visto che sembra non si voglia vedere in faccia la realtà. Io non sono cattiva ma realista, continuo a pensare di fare il bene di questi ragazzi, molto più di chi li nasconde sotto la gonnella fingendo che tutto vada bene".

"Dovrebbe essere un can-can, ma è rimasta solo la musica, è una variazione di classico mascherata. Il numero è fatto per non mettere Rosa in condizioni di esibirsi. Serena ha anni di formazione classica. Non puoi pensare a questo guanto di sfida, è disonesto. Devi essere onesta" ha dichiarato la Cuccarini rivelando di non aver accettato la sfida proposta dalla Celentano. "Il 99% sono passi tipici del can-can. Se lo fa una ballerina come Serena sarà bello da vedere, se lo fa un elemento come Rosa, verrà fuori un'altra cosa. Non puoi dire che è una variazione di danza classica" ha prontamente replicato Alessandra sottolineando i punti deboli di Rosa.

A prendere le parti di Alessandra è stato Emanuele Filiberto: "È vero che è un can-can classico, però secondo me un guanto di sfida bisogna raccattarlo". Stash e Stefano De Martino, invece, hanno rivelato di trovare la sfida non equa: "Se ho ben capito Rosa e Serena hanno due formazioni diverse. Capisco che la maestra voglia mettere in luce le qualità di Serena ed evidenziare le lacune di Rosa, se fosse un po' più equo sarebbe giocabile, così è persa a tavolino. Non mi serve vederlo". "Allora state certificando il mio pensiero. Stefano o ti sei dimenticato la danza o non ti capisco" ha ribattuto la professoressa di Amici provocando il conduttore partenopeo: "Me la ricordo troppo bene invece".

