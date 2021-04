Amici 20, parlano Stash ed Emanuele Filiberto: “Alessandra Celentano? Cattiveria gratuita”

Gossip TV

Stash Fiordispino e Emanuele Filiberto, giudici della ventesima edizione di Amici, tirano le somme sul programma e suo professori del talent show di Canale5.

Giudici della ventesima edizione di Amici insieme a Stefano De Martino, per Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia è arrivato il momento di tirare le somme sul talent show di Maria De Filippi. I due hanno commentato il loro ruolo, decisivo per il futuro dei giovani concorrenti nel Serale, per poi svelare cosa pensano di tutti i professori del programma, riservando una stoccata ad Alessandra Celentano.

Amici 20, Stash ed Emanuele Filiberto commentano il programma

La giuria della ventesima edizione di Amici ha le idee chiare su cosa sia il talento e vuole premiare i candidati migliori, nonostante le polemiche per l’eliminazione di Tommaso Stanzani. Intervistati da Chi, Stash Fiordispino ed Emanuele Filiberto di Savoia hanno rivelato le loro impressioni sul ruolo assegnato loro da Maria De Filippi.

“Io ho davvero a cuore quello che vivono i ragazzi della scuola. Così anche se il giudizio deve essere lucido, nitido e imparziale, cerco di dare sempre qualche spunto, qualche consiglio. Anche in un giudizio che poi diventa un “no“. Noi prima delle puntate non parliamo mai dei ragazzi. Toglierebbe l’attenzione e la concentrazione da quello che fanno”, ha confessato il leader dei The Kolors.

Amici 20, Stash lancia una frecciatina ad Alessandra Celentano

“Il nostro compito non è quello di criticare, ma di giudicare. E credo, giudicare la singola esibizione. Anche se abbiamo dei talenti preferiti. Lasciamo indietro i nostri gusti e valutiamo quello che vediamo anche in base al nostro background. Tra di noi non parliamo mai né delle esibizioni, né delle puntate, né dei concorrenti”, ha ammesso Emanuele Filiberto che ha fatto anche molti complimenti ad Arisa “ironica e divertente”.

Anche il Fiordispino ha commentato i professori della ventesima edizione di Amici, rifilando una stoccata ad Alessandra Celentano che, secondo lui, non si è inasprita a causa della presenza di Lorella Cuccarini: “A me piace qualcosa un po’ di tutti. Mi piace la schiettezza di Rudy Zerbi, la spontaneità di Arisa, la positività di Lorella Cuccarini. L’essere battagliera di Anna Pettinelli, la tranquillità decisa di Veronica Peparini. Di Alessandra Celentano? Di lei non mi piace la cattiveria gratuita, ma la sua preparazione sì: è indiscutibile”.

Scopri le ultime news su Amici.