Amici 20, parla la mamma di Giulia Stabile: "E' stata vittima di gravissimi episodi di bullismo"

La mamma della giovane ballerina di Amici, intervistata dal settimanale Di Più.

Una delle protagoniste più amate dell'attuale edizione di Amici è la ballerina romana Giulia Stabile, tra le candidate favorite a conquistare il trofeo nella sua categoria. La 18enne romana, nonostante oggi sul palco del talent riesca ad incantare pubblico e spettatori, ha avuto un passato doloroso in cui è stata vittima di episodi di bullismo. A raccontarlo è stata la mamma Susi intervistata dal settimanale Di Più.

"In passato purtroppo ha sofferto tanto - ha dichiarato la mamma di Giulia al magazine diretto da Osvaldo Orlandini- A scuola a causa della sua passione per la danza è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico sia psicologico. Io sono contenta nel vederla così emozionata ma anche così serena."

Mamma Susi ha raccontato che Giulia ha iniziati a danzare all'età di tre anni. Alle scuole medie, dopo aver fatto il provino per 'Ti Lascio una Canzone', ha iniziato a subire l'invidia sei suoi compagni e il malcontento dei professori.

"Da quel momento è stata messa ai margini di tutto ed è stata al centro di episodi spiacevoli. Le dico solo che una volta è tornata a casa in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato. I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato. Glielo avevano ridotto a strisce, a pezzi."

I professori, ha raccontato la mamma, spingevano Giulia a lasciare la danza per poter interagire più facilmente con i compagni. Una scelta che la giovane romana non ha seguito, coltivando fortunatamente la sua passione.

“Nemmeno la psicologa della scuola l’ha aiutata. Tuttora quando usciamo in macchina Giulia non vuole che passi nella via di quella scuola. Ha ricordi troppo brutti”

Giulia, che nel talent ha conosciuto Sangiovanni, si è innamorata del giovane cantautore e, come rivela la madre, il giovane vicentino è il primo fidanzato della figlia che in passato non è mai riuscita ad aprire il suo cuore a nessuno.

"Merita di essere felice al fianco di Sangiovanni. In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola a causa della sua passione per la danza è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico sia psicologico. Io sono contenta nel vederla così emozionata ma anche così serena [...] Giulia ha detto a sua nonna che vive in Spagna che questa estate le farà conoscere Sangiovanni. Non so quanto durerà tra loro, ma spero che continuino a vedersi, a frequentarsi. Mi sembrano davvero molto felici!"

