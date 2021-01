Amici 20, nuovo scontro tra Rudy Zerbi e Arisa che sbotta: "Maria licenziami! È una rottura proprio"

Gossip TV

Arisa, stanca delle critiche di Rudy ad Amici, lancia un appello a Maria De Filippi.

È guerra aperta ad Amici tra Arisa e Rudy Zerbi. I due professori del talent show di Maria De Filippi non riescono a trovare un punto d'incontro e l'insistenza di Rudy nel criticare gli allievi della cantante non migliora di certo il loro rapporto.

È guerra ad Amici tra Rudy Zerbi e Arisa

L'ultima discussione tra Arisa e Rudy è avvenuta dopo l’esibizione di Raffaele sulle note di Emozioni di Lucio Battisti. Secondo il professore l’assegnazione è stata sbagliata e che quindi la colpa non era dell’allievo. Arisa ha cercato di difendersi dalle accuse definendo Raffaele un artista versatile e completo. L’espressione contrariata di Zerbi, però, non è passata inosservata alla De Filippi che gli ha subito dato la parola.

Zerbi ha cercato di spiegare il suo pensiero chiarendo che la colpa non era da attribuire a Raffaele, ma ad Arisa che ha assegnanto un pezzo del genere al ragazzo. Un pensiero condiviso anche da Anna Pettinelli. Le dichiarazioni dei due professori di Amici hanno fatto letteralmente infuriare la cantante che ha lanciato un appello a Maria: "Maria, licenziami! Non sto scherzando! È una rottura proprio, è una rottura. Io non penso che i miei siano i peggiori di tutti, però c’è una roba qui… Dovrei diventare pure io forse… Quando non mi piace qualcosa dovrei dire ‘Maria, guarda mi ha fatto un po’ ca**re’. Solo che io vado in protezione".

Leggi anche Arianna in crisi dopo la comunicazione di Rudy Zerbi

"Non puoi, non è un super artista. Lo diventerà magari, ma non lo è. Ride anche lui" ha prontamente replicato Rudy. Arisa, però, ha rivelato di essere davvero stanca dell’accanimento di lui verso i suoi allievi: "Io sono libera di essere buona, di essere cattiva, non vengo a mangiare a casa tua e non mi devi scocciare".

Scopri le ultime news su Amici.