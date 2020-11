Amici 20, nascono le prime coppie nella scuola: Esa si dichiara alla ballerina Giulia, Aka7seven si avvicina a...

Gossip TV

Primi amori tra i banchi della scuola di Amici.

Nella scuola di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventesima edizione, stanno nascendo le prime coppie. Sembra, infatti, che sia nato qualcosa tra la ballerina Martina Miliddi e Aka7even e che il cantante Esa Abrate si sia preso una bella cotta per Giulia Stabile.

Le prime coppie e i primi amori della scuola di Amici 20

La ventesima edizione di Amici è iniziata da pochi giorni ma nella scuola sembrano essere nati già i primi amori. Stiamo parlando di Martina e Aka7even. Le critiche della maestra Alessandra Celentano hanno portato la ballerina a un piccolo emotivo. La ragazza ha spiegato di essere molto stanca, anche a causa degli orari un po’ proibitivi che sta vivendo nella Casetta. A consolarla ci ha pensato il giovane cantante con cui stava anche per scattare il bacio. "Girati dall’altro lato, subitissimo!" ha esclamato la ragazza visibilmente imbarazzata. "Non mi pensare troppo" ha risposto ironicamente lui.

Martina e Aka7seven, però, non sono gli unici ad aver legato in particolar modo. Nel daytime di Amici andato in onda ieri, Esa Abrate ha confessato ad alcuni suoi compagni di scuola di provare qualcosa di forte per la ballerina Giulia: "Ho paura che possa essere una delusione da parte sua. Ci sono delle situazioni in cui dico 'sarebbe giusto parlargliene' e il secondo dopo una frase sua mi fa dir 'no'. Io ho la certezza che è no. Lo vedo che non ce n’è proprio. La mia ansia probabilmente è dettata dal fatto che ci tengo tantissimo all’amicizia che c’è".

Esa ha poi deciso di farsi forza e dichiararsi a Giulia, che però non ha reagito come lui sperava: "Io sto bene così. Dopo aver saputo questa cosa, se ti voglio abbracciare, non mi va di farti fraintendere. Quando mi sento un attimo da sola, uno dei primi a cui penso sei tu, ma non penso ad altro. Magari adesso… però io sono strana". La ballerina cambierà idea?

