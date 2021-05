Amici 20, Martina Miliddi vuota il sacco: perché è finita con Aka7even

Gossip TV

L'ex allieva del talent fa chiarezza sulla storia avuta con il cantante.

Una delle grandi protagoniste della ventesima edizione di Amici, Martina Miliddi eliminata nel corso della quinta puntata del serale, è tornata a parlare della storia d'amore vissuta con Luca Marzano in arte Aka7even che è ancora in corso per la vittoria nella scuola più famosa della tv.

I due ragazzi hanno avuto una storia piuttosto travagliata iniziata durante le prime settimane del talent per poi allontanarsi e concludere definitivamente la relazione ancora prima che la ballerina sarda lasciasse il programma. Nel momento dei saluti finali, i due ragazzi si sono mostrati inizialmente piuttosto freddi poi Aka7even si è lasciato andare e tra le lacrime ha ammesso di avere dei rimorsi.

Intervistata da Radio Smeraldo, oggi la ballerina ha voluto svelare i motivi per cui è finita la storia con Aka7even:

“La storia si era un po’ interrotta, ognuno stava pensando alla propria strada e al proprio obiettivo. Eravamo davvero concentrati. Diciamo che non eravamo più focalizzati sulla nostra storia ma sul percorso, come era giusto fare. Era già finita prima della mia uscita. Quella storia la porterò sempre con me. Luca mi ha aiutato tantissimo. Però finisce lì”

La ballerina sarda ha poi ribadito il grande affetto verso il giovane cantante campano, felice del grande successo che sta riscuotendo.

