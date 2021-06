Amici 20, Martina Miliddi svela un retroscena inedito: "Volevo andare via, stavo in pensiero tutti i giorni"

Gossip TV

La ballerina Martina svela un retroscena sul suo percorso ad Amici.

Martina Miliddi è stata tra le protagoniste indiscusse della ventesima edizione di Amici. Nelle ultime ore, la ballerina ha dedicato dolci parole alla sua insegnante di ballo, che lei considera come una mamma, rivelando un retroscena inedito sul suo percorso nella famosa scuola di Canale 5.

Il retroscena di Martina Miliddi su Amici

Chi ha seguito con attenzione la ventesima edizione di Amici, sa bene che la storia di Martina è dolorosa e molto particolare. Dopo aver perso il papà da piccola, la ballerina di latino ha deciso di chiudere tutti i rapporti con la mamma e crescere insieme alla sua insegnante di danza, che in questi giorni ha messo alla luce il piccolo Niccolò.

Per l'occasione, Martina ha dedicato un bellissimo post pieno d'amore alla sua madrina, che lei considera come una mamma, e svelato anche un retroscena sul suo percorso ad Amici: "Ripenso a qualche tempo fa.. Era stata una notizia all'improvviso.. Mi ricordo che mi preparavo per partire a quel famoso casting e da quel giorno cambiò tutto quanto. Tentennavo tra voler restare e andar via volevo starti vicina, volevo prendermi cura di te, di voi".

E ancora: "Ma sei sempre stata tu a dirmi di andare, a dirmi di rincorrere i miei sogni, perché il tuo si stava già realizzando. Stavo in pensiero tutti i giorni, mi preoccupavo, volevo essere presente. Non ero lì fisicamente, ma c’ero con tutto il mio cuore.. ero emozionata, in preda all'ansia per il suo arrivo..Se penso a come mi hai cresciuta posso solo dire che mamma meravigliosa sarai. Ci saró sempre, in qualunque momento. E..Al mio Niccoló..ti proteggerò Promesso. Vi amo".

