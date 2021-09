Amici 20, Martina Miliddi: "Sono stata male, ho fatto dei controlli e ora va meglio"

Gossip TV

La ballerina Martina rivela le sue attuali condizioni di salute sui social.

Martina Miliddi è stata una delle protagoniste indiscusse della ventesima edizione di Amici. Nelle ultime ore, la ballerina ed ex allieva di Lorella Cuccarini si è lasciata andare a uno sfogo sui social in cui ha rivelato ai suoi numerosi fan le sue attuali condizioni di salute.

La confessione di Martina Miliddi

Per Martina questo non è proprio un bel momento. La ballerina di Amici 20, che sta trascorrendo qualche giorno in compagnia della sua collega Rosa Di Grazia, è intervenuta sui social rivelando di non stare molto bene: "Scusate dell'assenza. Sto leggermete meglio. Mi sono fatta controllare e ora abbiamo trovato la cura giusta".

Interpellata dai suoi fan, Martina ha deciso di spiegare meglio cosa le è successo: "Va molto meglio. Nulla di preoccupante, abbiamo fatto dei controlli perché sono stata male [...] Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo".

"Mi hanno aggiunto cortisone e antibiotico perché ho avuto una forte infiammazione alla gola. Ora cerchiamo di capire se con questa cura riusciamo a sgonfiare tutto" ha aggiunto la Miliddi cercando di rassicurate i fan sulle sue condizioni di salute.

