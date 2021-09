Amici 20, Martina Miliddi sbotta sui social: "Quello che scrivete non mi appartiene, sprecate solo tempo"

Gossip TV

La ballerina Martina replica alle dure critiche ricevute dopo la dedica a Raffaele.

La dedica d'amore di Martina Miliddi al fidanzato Raffaele Renda ha portato la ballerina al centro di pesanti critiche e provocato la reazione del suo ex Aka7even. Stanca della situazione, l'ex allieva di Amici 20 ha deciso di intervenire sui social e replicare una volta per tutte a coloro che continuano a offenderla sui social.

Lo sfogo social di Martina Miliddi

La storia d'amore nata dopo la finale di Amici tra Martina e Raffaele prosegue a gonfie vele. Il gesto della ballerina, che negli ultimi giorni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una dedica per il suo fidanzato, ha fatto però storcere il naso a molti, che hanno iniziato a offenderla sui social. Una situazione insostenibile che ha portato la ragazza a intervenire per difendersi dalle critiche.

La ballerina di Amici 20 ed ex allieva di Lorella Cuccarini ha prima condiviso un lungo sfogo di Giulia Stabile contro gli haters e poi ha dichiarato: "È pura verità. Nessuno dà il diritto agli altri di parlare come gli pare solo perché siamo personaggi pubblici. Ma chiudo il discorso anche in fretta perché tutto quello che scrivete non mi appartiene, sprecate solo tempo. Mi ha insegnato proprio questo la mia esperienza, a guardarmi e guardare solo le persone che amo, il resto è noia".

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, Martina ha poi rivelato di non essersi mai pentita del percorso e delle scelte fatte ad Amici: "Rifarei le stesse scelte [...] Ma perché dovrei vergognarmi? Di cosa? Continuo a portare avanti quello in cui credo e questo non fa di me una brutta persona".

