Amici 20, Martina Miliddi rompe il silenzio sul presunto flirt con Stefano De Martino

La ballerina smentisce la notizia che la vorrebbe insieme al giudice di Amici.

La sua esperienza nella scuola di Amici è finita ma Martina Miliddi continua a stare al centro del gossip. Il motivo? Il presunto flirt con il giudice Stefano De Martino scoppiato dietro le quinte del talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Martina Miliddi smentisce il presunto flirt con Stefano De Martino

Martina continua a far parlare di se per le sue vicende sentimentali. Dopo Aka7even e Raffaele Renda, rumors la vorrebbero insieme a Stefano De Martino, ex ballerino professionista e giudice della ventesima edizione di Amici. A far luce sulla vicenda e smentire la notizia ci ha pensato la diretta interessata.

Nel corso di una diretta Instagram, Martina si è ritrovata a dover rispondere alle domande riguardanti un flirt nato nel backstage di Amici con De Martino . Un’indiscrezione che ha letteralmente spiazzato l'ex allieva di Lorella Cuccarini : "Aiuto, che dite, non sto capendo".

Il comportamento e le parole della ballerina di latino hanno fatto chiaramente intuire che tra i due non c'è nessun flirt. A Verissimo, infatti, Martina aveva dichiarato: "Sono innamorata di me, della mia vita e di quello che mi aspetta: la danza". La danza, al momento, resta quindi il suo unico grande amore.

