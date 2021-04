Amici 20, Martina Miliddi rompe il silenzio sui social: "Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li..."

Gossip TV

Le prime dichiarazioni sui social di Martina dopo l'eliminazione ad Amici.

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Martina Miliddi. A distanza di alcune ore dal suo addio, la giovane ballerina è tornata sui social per ringraziare la sua coach Lorella Cuccarini per l'opportunità e tutte le persone che l'hanno sempre sostenuta in questo lungo viaggio nel talent show di Maria De Filippi.

Il ritorno sui social di Martina Miliddi dopo Amici

Martina è stata una delle allieve più discusse della ventesima edizione di Amici. Il suo percorso nella scuola non è stato facile, visto che è stata più volte messa in discussione dalla maestra Alessandra Celentano, che non ha mai nascosto di non ritenerla all’altezza del Serale. A poche ore dalla sua eliminazione, la ballerina è tornata sui social per ringraziare tutti per l'affetto e il sostegno ricevuto in questi mesi.

"Si conclude per me la mia esperienza ad Amici 20 non posso che ringraziare Amici per questa bellissima opportunità" ha esordito Martina per poi ringraziare la sua insegnante Lorella e i due ballerini professionisti di Amici che l'hanno seguita con amore e dedizione "Alla mia coach Lorella Cuccarini che ha sempre creduto in me, per avermi fatto scoprire il mondo del musical che non pensavo potesse appartenermi, te ne sarò sempre grata. A Umberto Gaudino e Francesca Tocca per avermi accompagnato in questo percorso senza mai mollarmi, per non aver smesso mai di credere in me. Ringrazio anche il resto dei professionisti che ci hanno supportato e sopportato. Ringrazio Alessandra Secci per essermi sempre stata a un millimetro di cuore e a tutte le persone che mi hanno sostenuta".

Leggi anche Alessandra Celentano contro Lorella Cuccarini, botta e risposta ad Amici

La Miliddi ha poi concluso affermando: "Porto nel mio bagaglio tutte le cose più belle che questa esperienza mi abbia dato. Le critiche, i giudizi e i commenti negativi li lascio li, alla vecchia me. La ragazza insicura con mille punti di domanda. Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità. E ora.. che la mia avventura abbia inizio".

Scopri le ultime news su Amici.