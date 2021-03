Amici 20, Martina Miliddi furiosa contro Alessandro Cavallo: "Hai fatto il parac**o", duro scontro in casetta (VIDEO)

Gossip TV

Scoppia un'accesa discussione nella Casetta tra i ballerini di Amici.

Scontro di fuoco ad Amici tra Martina Miliddi e Alessandro Cavallo. Il motivo? Alessandra Celentano ha deciso di mettere alla prova i due allievi del talent show di Canale 5, provocando la reazione furiosa della ballerina che, appoggiata da Tommaso Stanzani, si è scagliata duramente contro il suo compagni di scuola.

Lite furibonda ad Amici tra Martina e Alessandro

Nel daytime di ieri di Amici, la maestra Celentano ha convocato i ballerini Rosa, Tommaso, Serena, Alessandro e Martina per metterli alla prova prima del Serale. La professoressa di danza classica si è concentrata in particolar modo su Martina che, secondo lei, non merita assolutamente di essere ammessa alla fase finale del programma.

Dopo averla fatta esibire, la Celentano ha chiesto un parere ad Alessandro che, senza mezzi termini, ha ammesso di ritenersi più versatile di Martina: "Per me stare qua dentro è importantissimo, soprattutto dopo quello che mi è successo, e ancora di più arrivare al serale. Ci sono 4 posti? Penso di meritare di più il serale io di Martina, assolutamente". Dichiarazioni che non sono per niente piaciute alla ragazza che, una volta tornata in casetta, lo ha accusato di essersi comportato da parac**o: "Io non sopporto la gente così. Ha fatto il parac*lo, ha risposto così solo perché c’era la Celentano davanti. Ma si crede così versatile come gli dicono? Eh si certo, perché ha fatto latino… Ma come può paragonare Alessandro a me? Non ci può paragonare, lui non fa quello che faccio io. Io faccio i musical".

Leggi anche Can Yaman sbarca ad Amici 20? L'indiscrezione

A prendere le parti di Martina è arrivato Tommaso, che ha accusato Alessandro di aver sminuito Martina e di essersi comportato così solo per la presenza della Celentano. "Io non ho denigrato nessuno, ho parlato di me stesso. Non ho detto che Martina non è versatile, ma che io sono più versatile. Ho detto semplicemente che ci tengo per questa è la mia ca**o di seconda opportunità! Io sono sempre stato zitto in tutti i momenti, però ca**o se devo rischiare il mio c*lo, dpo tutto il percorso che ho fatto anche fuori da qui, io penso che la merito quella maglia!" ha dichiarato furioso Cavallo. La situazione è poi degenerata con la ballerina che si è scagliata furiosa contro il suo compagno di ballo: "Ma tu veramente pensi di essere più versatile di me? Ma dove? Mi ha dato fastidio la tua risposta. Non lo tollero. Me lo merito anche io il Serale".

Scopri le ultime news su Amici.