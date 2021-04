Amici 20, Martina Miliddi eliminata: "Lo sapevo, è stata un'esperienza incredibile" (VIDEO)

Gossip TV

Martina lascia Amici, le prime parole dopo l'eliminazione.

La quinta puntata del Serale di Amici ha visto l'eliminazione di Martina Miliddi. La ballerina di latino e allieva di Lorella Cuccarini ha perso al ballottaggio finale contro Deddy ed è stata costretta a lasciare definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Martina Miliddi lascia Amici

Martina è l'eliminata della quinta puntata del Serale. La ballerina di latino, tra le allieve più discusse della ventesima edizione di Amici, ha perso la sfida contro Deddy. A comunicare la triste notizia ai due allievi della scuola è stata la De Filippi: "Ok, sei tu Martina".

"Lo sapevo" ha dichiarato Martina con la voce rotta dal pianto "Maria ti volevo ringraziare di tutto, dell'opportunità. È stata un'esperienza incredibile". Dopo aver ringraziato Maria e la produzione, la ballerina ha raggiunto i suoi compagni per un ultimo saluto prima di lasciare definitivamente la scuola di Amici: "Vi saluto. Non sono brava a fare i discorsi lo sapete benissimo. Siete stati tutti importanti, tutti. Non mi sono mai rapportata così con nessuno in vita mia. Mi porto con me tutto".

Leggi anche Emanuele Filiberto si sbilancia sui professori di Amici

Con l'eliminazione di Martina, nove sono i ragazzi ancora in gara: Sangiovanni, Serena e Deddy per il team Zerbi-Celentano; Tancredi, Raffaele e Alessandro per la squadra capitanata da Lorella Cuccarini e Arisa; Samuele, Giulia e Aka7even per il team di Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

Scopri le ultime news su Amici.