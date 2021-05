Amici 20: Martina Miliddi e Raffaele Renda escono allo scoperto, il gesto di Aka7even

Gossip TV

Martina e Raffaele insieme dopo Amici, intanto sui social Aka7even smette di seguire i due ex allievi.

Martina Miliddi e Raffaele Renda sono usciti finalmente allo scoperto dopo Amici. Il cantante di Focu Meu è volato in Sardegna dalla giovane ballerina per trascorrere un weekend insieme. Intanto, Aka7even sui social ha smesso di seguire i suoi ex compagni di scuola.

Martina Miliddi e Raffaele Renda insieme dopo Amici 20, la reazione di Aka7even

Martina, dopo la rottura con Aka7even, ha ritrovato il sorriso insieme a Raffaele. Dopo mesi di silenzio, i due ex allievi della ventesima edizione di Amici hanno deciso di uscire allo scoperto e viversi la loro storia d'amore alla luce del sole. Come raccontano le foto e i video pubblicati sui social, infatti, il cantante è volato a Cagliari per trascorrere un weekend insieme alla ballerina.

Scendendo nel dettaglio, Martina ha postato un breve filmato insieme a Raffaele, che stava intonando il suo nuovo inedito Focu meu mentre guidava. I due ex allievi di Amici non hanno condiviso nessun momento di tenerezza, ma la complicità che c'è tra loro si percepisce anche solo guardando i contenuti pubblicati sui loro rispettivi profili Instagram.

Leggi anche Le parole di Arisa su Tancredi e Raffaele Renda dopo Amici

Mentre la neo coppia si gode il sole della Sardegna, Aka7even ha deciso di prendere le distanze da Martina e Raffaele smettendo di seguirli sui social. Un gesto che ha scatenato i commenti dei fan: "Ha fatto benissimo" e ancora "Avrei fatto la stessa cosa". Il finalista di Amici 20, che è stato molto male per la fine della relazione con la ballerina, ha così dimostrato di non essere disposto a riallacciare un'amicizia con i due artisti.

Scopri le ultime news su Amici.