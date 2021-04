Amici 20, Martina Miliddi disperata per Tommaso Stanzani: "Non riesco a respirare senza di lui" (VIDEO)

Gossip TV

Martina in lacrime ad Amici dopo l'eliminazione di Tommaso.

L'eliminazione di Tommaso Stanzani ha spiazzato tutti e sconvolto Martina Miliddi. Subito dopo la terza puntata del Serale di Amici, infatti, la ballerina si è lasciata andare a un pianto disperato per l'uscita del suo compagno di scuola.

Martina in crisi per Tommaso, lo sfogo dopo il Serale di Amici

Tommaso ha lasciato la scuola di Amici dopo essersi scontrato al ballottaggio con Sangiovanni ed Enula. Un'eliminazione che ha suscitato il malcontento del web e non solo. Nella casetta, infatti, Martina non è riuscita a trattenere l’emozione per l’addio del ballerino, uno dei concorrenti ai quali era più legata.

"Non riesco a respirare senza di lui. C'erano delle volte che non parlavo con nessuno, parlavo solo con lui. Conosceva ogni cosa, ogni mio stato d'animo. È stata la cosa più bella del mio percorso" ha confessato Martina con la voce rotta dal pianto. "Vedrai che ce la farai, vieni da me a parlare. Ci vediamo tutti fuori" ha dichiarato Enula cercando di tranquillizzare la ballerina.

Tra Martina e Tommaso è nata una bellissima amicizia o qualcosa di più importante? Contando che all’interno della scuola di Amici, la ballerina ha già un certo feeling con il cantante Aka7even non si capisce come mai abbia reagito così male per l'eliminazione di Stanzani.

