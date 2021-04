Amici 20, Martina Miliddi difesa da un ex discusso allievo del talent: "Parlano male di lei, ma non sanno niente di danza"

Gossip TV

L'ex allievo di Amici, Valentin Alexandru, difende la ballerina Martina dalle pesanti critiche.

Martina Miliddi continua a stare al centro delle critiche per il suo talento, messo più volte in discussione da diversi volti della tv. A difendere la ballerina ci ha pensato un ex discusso allievo di Amici. Stiamo parlando di Valentin Alexandru, che durante la sua partecipazione al talent si è reso protagonista di uno scontro con Maria De Filippi.

Valentin difende Martina dalle critiche, il post in difesa della ballerina di Amici

Subito dopo la quarta puntata del Serale di Amici, che ha visto l'eliminazione di Enula, Martina è stata duramente criticata sui social. Un comportamento che non è piaciuto a Valentin, che all'ennesima domanda sulla ballerina del programma, ha sbottato: "Mi avete chiesto in tanti un opinione per quanto riguarda Martina. Ma quello che voglio dire è che non tutte le persone riescono a staccarsi dal malgiudizio della gente, non tutte le persone riescono a focalizzarsi di più sulle cose positive".

Valentin ha cercato di difendere Martina spiegando il suo punto di vista: "...non la conosco personalmente e nemmeno di vista, non ci siamo mai incontrati nemmeno nel mondo di ballo prima perché lei, da quello che ho capito, non ha mai ballato in coppia e quindi non ha ma fatto le gare di coppia. Comunque non voglio fare l’avvocato di nessuno pero vedo un sacco di gente che parla male di lei, gente che butta dei giudizi a caso, gente che veramente non sa niente di ballo, ma anche gente che è esperta. Tutti a parlare male di lei, tutti a fare comparazioni tra x e y senza pensare però che alla fine e solo una ragazza di 20 anni, una ragazza che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici fino adesso e una ragazza che vuole soltanto crescere nella vita come tutti noi".

E ancora: "Ha fatto i casting e prosegue il suo percorso nel bene e nel male nella scuola. Lei può solo ballare quello che le viene assegnato. Non penso che sia colpa sua se in ogni coreografia di samba ha sempre all’inizio i giri con la solita diagonale, ma vedo che in tanti dicono che fa sempre la stessa cosa. Ripeto, lei può fare solo quello che le viene assegnato. Ci sono tanti ballerini famosi di latino nella televisione che sanno ‘solo camminare” invece di ballare o ballerini famosi che in ogni ballo stanno con il sedere sempre indietro e che fanno tanti e tanti altri sbagli tecnici inaccettabili. Di loro perché non si dice niente? Perché la gente esperta non commenta niente? Alcuni di voi siete bravi solo a buttare giudizi e parole brutte su una ragazza indifesa all’inizio della sua carriera che vuole solo crescere e imparare".

