Amici 20: Martina in lacrime per il guanto di sfida di Alessandra Celentano, la reazione di Aka7even spiazza tutti (VIDEO)

Martina in crisi ad Amici, ma a consolarla ci pensa Alessandro e non Aka7even. È finita tra i due?

Martina Miliddi è andata letteralmente in crisi dopo aver ricevuto il nuovo guanto di sfida in vista della quinta puntata del Serale di Amici. Dopo l'eliminazione di Rosa Di Grazia, la ballerina di latino è finita nel mirino di Alessandra Celentano, che continuare a lanciarle sfide per sottolineare le sue mancanze. Ma, a spiazzare tutti è stato in particolar modo il comportamento di Aka7even. Ecco cosa è successo.

Martina in crisi ad Amici, la reazione inaspettata di Aka7even

Durante il Daytime di ieri di Amici, Martina è crollata per l'ultimo guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano, che la vede contrapporsi ancora una volta a Serena in un'esibizione di Charleston. "Mi son stancata quindi faremo esattamente la coreografia com’è. Non so come potrei portarla a termine ma non importa. La faremo esattamente com’è. Giri, fouetté, facciamoli tutti. Mi avvicino anche io al tuo stile così la smettiamo. Anche Serena ha fatto cose di tecnica che poteva fare dopo anni di studio. L’ha portata a termine comunque. Siamo qua per metterci in gioco? Mettiamoci in gioco. Sicuramente non posso nemmeno permettermi di sfiorare il punto. Ma neanche se la portassi nel mio. Però ci provo. La facciamo. Tutto qua" ha dichiarato la ballerina.

Giulia Stabile e Alessandro Cavallo hanno provato a far riflettere Martina, che ha sbottato: "Siamo punto a capo perché non sono in grado. E facciamolo così com’è. A costo di lavorarlo dalla mattina alla sera questo pezzo, lo voglio fare così com’è. A mente lucidissima, lo voglio fare così com’è. Ne faccio proprio una questione di principio. Sì, a sto punto si. Ci rimetto la faccia, perché poi faccio una figura di m**da. Sicuro. [...] La Celentano continua a paragonarmi a una professionista ma che ci posso fare? Ma che senso ha? Ma come posso avere l’esperienza di un professionista. Il problema è che tutti supportano quello che dice lei. Tutti. [...] Ogni volta devo ballare con l’ansia che ho qualcuno dietro. Per me non è ballare quello. Questa roba butta giù perché mi dico 'alla fine c’ha ragione capito?'. Continua a ripetere che non eccello neanche nel mio. Sono cinque mesi che lo ripete e alla fine ci credo anche io. Continua a ripeterlo, son stanca tutto qua".

Vedendo la sua allieva in crisi, Lorella Cuccarini ha deciso di chiamarla per consolarla. "Non voglio mollare la presa, però facendo così mollo la presa, son veramente stanca" ha spiegato Martina. A stupire tutti, però, non è stata tanto la proposta della Celentano, ma la reazione di Aka7even. Di fronte alle lacrime della ballerina, infatti, tutti sono corsi ad abbracciarla e rincuorarla, tutti tranne Aka. Segno che la loro storia è ormai arrivata al capolinea.

