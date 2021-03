Amici 20: "Martina è scarsa in tutto. Ha ragione la maestra Celentano", parla un ex ballerino professionista della scuola

Gossip TV

Martina ancora al centro delle critiche dopo la seconda puntata del Serale di Amici.

La seconda puntata del Serale di Amici ha acceso gli animi. Gli spettatori si sono divisi tra chi sostiene Martina Miliddi e chi si dice d'accordo con Alessandra Celentano. Tra coloro che non reputano la ballerina all'altezza della trasmissione anche l'ex ballerino professionista Fabrizio Prolli.

Fabrizio Prolli critica Martina Miliddi

Nel corso della seconda puntata del Serale di Amici, la maestra Celentano si è resa protagonista di un acceso scontro in diretta con Lorella Cuccarini, che continua a difendere e tutelare le sue ballerine Rosa e Martina. Alessandra è convinta che le due ragazze non meritino di stare al Serale e per dimostrarlo ogni settimana lancia loro nuovi guanti di sfida.

A commentare la puntata di Amici è arrivato l'ex ballerino professionista Fabrizio Prolli, che senza mezzi termini ha criticato Martina: "La maestra Celentano ha ragione nel giudizio della ballerina. Nemmeno a me piace, e credo che sia scarsa in tutto. Non nel canto, potrebbe davvero fare musical. Purtroppo però fa sempre le stesse combinazioni coreografiche. Cambiano le musiche, ma lei è sempre uguale, credo abbia bisogno di decidere una strada e seguirla bene. Fa tante cose, ma in maniera mediocre".

Fabrizio ha poi continuato parlando di Rosa, anche lei nel mirino della Celentano: "Sotto le mani di altri coreografi, Rosa risulterebbe migliore. Sono sicuro che sotto le mani di Veronica, Rosa acquisterebbe 100 punti. Senza ombra di dubbio. Rosa è bella ed ha un bel fisico. Purtroppo le coreografie che sta facendo non mettono in risalto nulla di tutto ciò".

