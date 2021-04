Amici 20, Maria De Filippi punisce Giulia, Alessandro e Serena: "Dovete imparare ad avere rispetto, tornate a casa!" (VIDEO)

Gossip TV

Giulia, Alessandro e Serena nei guai, arriva la dura decisione di Maria De Filippi ad Amici.

Con l'inizio della settimana sono arrivate anche le nuove gare, alle quali i ballerini di Amici non hanno potuto partecipare. Il motivo? Maria De Filippi ha sgridato Alessandro, Giulia e Serena per non aver rispettato l'orario e li ha puniti non permettendogli di esibirsi.

Maria De Filippi contro i ballerini di Amici

Nel daytime di ieri di Amici sarebbe dovuta andare in onda una gara in cui erano coinvolti sia ballerini sia cantanti. Alessandro, Giulia e Serena, però, si sono presentati in ritardo facendo arrabbiare Maria, che ha deciso di annullare la gara di ballo: "I ballerini non la fanno perché non hanno rispetto dei tempi della produzione. La vostra gara è annullata. Vi è stato detto all'una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose e non le avete portate. Esistono degli orari, esiste uno studio convocato e dei cameraman. Voi dovete imparare ad avere rispetto delle persone, quindi tornate a casa con tutte le vostre cose [...] Tornate a casa".

Il gesto della De Filippi ha spiazzato i ballerini, che hanno cercato di giustificarsi rivelando che si è trattato di un malinteso. "Noi non volevamo mancare di rispetto, è quello che mi da più fastidio non è che è stata annullata la gara. È il motivo per cui è stata annullata" ha dichiarato Giulia parlando con i suoi compagni Serena e Alessandro.

In studio erano presenti Aka7even, Sangiovanni, Deddy e il ballerino Samuele, l’unico ad essere puntuale. Proprio quest'ultimo è stato poi incaricato da Maria di andare a chiamare i ballerini rimasti nella casetta di Amici: "...Adesso mi fa tenerezza vederli affranti sulle gradinate [...] È importante che trasferisci loro questo concetto: non c'è nessuna persona al mondo che non vada rispettata. Se prendono un impegno e gli viene detto che c'è uno studio che li aspetta, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto o una maglietta a posto, non si fanno aspettare le persone. Non c'è bisogno di nessuna scusa, mi basta solo che capiscano".

