Amici 20, "Maria De Filippi non è la vera Regina della Tv italiana": l'affondo di un'ex Professoressa del Talent

Mia Molinari, ex professoressa di Amici, lancia una stoccata velenosa a Maria De Filippi poi si scaglia contro Alessandra Celentano

Come in ogni edizione di Amici di si rispetti, alcune eliminazioni lasciano l’amaro in bocca al pubblico ma anche ad esperti del settore che seguono con interesse le dinamiche del talent show di Canale5. Dopo aver accusato Maria De Filippi di voler premiare il trash piuttosto che il talento, l’ex professoressa Mia Molinari si scaglia nuovamente contro la presentatrice, punzecchiando anche Alessandra Celentano.

Amici 20, un'ex Professoressa del Talent tuona contro Maria De Filippi

Edizione dopo edizione, il format di Amici è sempre più discusso ma non per questo meno amato dai telespettatori, che premiano le puntate del Serale con picchi di ascolti decisamente positivi. Il talent show condotto da Maria De Filippi è stato messo sotto accusa da alcuni fan, scontenti per le ultime eliminazioni, ma anche da esperti del settore che osservano attentamente le dinamiche del programma. Certamente non si può negare che Amici nasconda una sana dose di trash, ma del resto come si potrebbe mandare avanti un anno di percorso senza neppure qualche piccola trasgressione!

Mia Molinari non la pensa così e, al contrario, trova che il format sia estremamente sbagliato al punto da non far emergere i veri talenti della danza. L’attacco della ex professoressa di Amici ha fatto molto discutere, soprattutto alla luce dell’eliminazione di Tommaso Stanzani. Poche ore fa, la Molinari è tornata a tuonare, come ripota BlogTv, replicando a tutti coloro ce l’hanno accusata di aver criticato un programma che le è servito come trampolino di lancio per la sua carriera.

“Per chi pensa che io abbia ‘sputato nel piatto in cui ho mangiato’ spiegherò il mio percorso all’interno del programma. Nel 2011 la signora Maria De Filippi mi chiamò per insegnare nella scuola di Amici, rifiutai. Dopo numerose insistenze decisi di accettare ma solo alle mie condizioni (a differenza di coloro che a testa bassa accettano qualsiasi compromesso pur di apparire). Entravo in sala, lavoravo e poi tornavo alla mia vita e dalla mia famiglia. Purtroppo ho dovuto abbandonare anche questa esperienza, proprio perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni”.

Mia Molinari torna ad attaccare Amici e l'ex collega Alessandra Celentano

Dalle parole della Molinari, dunque, si evince che da diversi anni ad Amici si consumano quelli che lei ha definito ‘teatrini ridicoli’ e che la sua volontà di lasciare il programma sia proprio derivata dal fatto di volersene allontanare. Lo sfogo dell’ex professoressa del talent show si conclude con un vero e proprio affondo ai danni della De Filippi e di Alessandra Celentano:

“Rimango amareggiata nel vedere persone come Alessandra Celentano (con la quale c’è un bel rapporto di stima reciproca) prima mi ‘seguivano' e ad oggi, dopo il chiasso mediatico degli ultimi giorni si sono rimangiati tutto. Per quanto riguarda il tanto sentito e risentito ‘non si tocca la Queen Maria', vorrei riportare tutti con i piedi per terra, ricordando che l’unica vera regina della televisione italiana è stata e sarà sempre la sola e unica Raffaella Carrà!

