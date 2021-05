Gossip TV

Marcello Sacchetta parla della storia d’amore tra Sangiovanni e Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, sbaragliando la concorrenze durante l’ultima puntata del Serale e accaparrandosi l’ambito premio. La ballerina è grata per questa esperienza, che l’ha portata a conoscere e innamorarsi di Sangiovanni. Avendo assistito alla nascita di questa bellissima e tenera storia d’amore, Marcello Sacchetta svela qualche retroscena sui due protagonisti del talent show di Maria De Filippi.

Amici 20, Marcello Sacchetta parla della love story tra Giulia e Sangiovanni

Giulia Stabile ha vinto la ventesima edizione di Amici, con la sua grazia e la sua incredibile espressività. La ballerina si è difesa dalle critiche, dando una risposta da applausi, e si gode la vittoria insieme al fidanzato Sangiovanni. L’esperienza nel talent show di Canale5, infatti, non solo ha premiato la giovane con la vittoria ma anche con una bellissima storia d’amore. Tra alti e bassi tipici di chi si trova alle prime armi con sentimenti nuovi, Sangiovanni e Giulia sono rimasti sempre l’uno al fianco dell’altro, anche nel corso della finalissima del Serale.

Lavorando nella scuola più famosa d’Italia ogni giorno per seguire gli alunni e le nuove coreografie, Marcello Sacchetta ha visto nascere questo amore ha svelato qualcosa in più in collegamento con Casa Chi. “Credetemi, mai come quest’anno abbiamo vissuto le favole. Quella è stata una favola nella vita vera. La sua è stata una vera favola senza nessuna regia. L’abbiamo vissuta insieme e c’ha trasportato tutti […] Quest’anno non ci siamo persi nulla per quanto ci aveva coinvolti ", ha svelato il ballerino professionista.

"Come nasce l’amore ad Amici? Stare all’interno del programma richiede tanti sacrifici. È una grande fortuna essere presi, ma devi fare tante rinunce, dal telefono e gli amici alla famiglia, mangi a pane e arte. Per cui sicuramente c’è una qualcosa che si basa sulla stima reciproca dei ragazzi, che condividono il momento più bello della loro vita. Poi hanno anche il bisogno di sentirsi coccolati. Torni in casetta e cominciano ad esserci i primi sguardi e sfoghi e poi nasce l’attrazione. Calcolate che loro stavano sempre insieme quest’anno. Si confidavano, si avvicinavano e poi se l’altro ti piace è fatta”, ha raccontato Marcello decisamente felice per il trionfo della Stabile.

