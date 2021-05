Amici 20, Madame difende Sangiovanni dalle critiche: "Non è raccomandato"

Gossip TV

Sangiovanni raccomandato ad Amici? Madame interviene e difende il cantante dalle dure critiche.

Sangiovanni, nome d'arte di Giovanni Pietro Damian, è stato tra i protagonisti indiscussi della ventesima edizione di Amici. Il giovane cantante non ha vinto il talent show di Maria De Filippi, ma numerosi premi e riconoscimenti: da Il Premio della Critica a quello della Siae fino a quello delle Radio.

Sangiovanni raccomandato ad Amici? Parla Madame

Sangiovanni è stato tra gli allievi più amati e apprezzati di Amici 20. La sua amicizia con Madame, però, ha fatto storcere il naso a molti telespettatori, che hanno accusato l'allievo di Rudy Zerbi di essere raccomandato. A far luce sulla situazione ci ha pensato la stessa Madame che, su twitter, ha spiegato il rapporto che la lega al cantante di Lady.

"Prima di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito" ha confessato Madame cercando di spiegare il rapporto che la lega a Sangiovanni "L'ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria". La cantante ci ha poi tenuto a sottolineare come Sangiovanni non sia raccomandato: "Non è 'raccomandato'. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza Up".

Leggi anche Sangiovanni scrive a Giulia Stabile dopo la finale di Amici

Anche la mamma di Sangiovanni, in un'intervista rilasciata a DiPiù Tv, aveva rivelato che l'incontro con l'etichetta Sugar era stato possibile proprio grazie a Madame: "Qui dalle nostre parti, Giovanni ha conosciuto Madame. È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui".

Scopri le ultime news su Amici.