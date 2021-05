Amici 20, Lorella Cuccarini rivela: "Io e Alessandra Celentano siamo simili, la soddisfazione più grande è stata..."

Gossip TV

Lorella Cuccarini racconta tutte le emozioni vissute ad Amici 20.

Ascolti record per la ventesima edizione di Amici, che si è conclusa con il trionfo di Giulia Stabile. Tra i professori di quest'anno c'è stata anche Lorella Cuccarini che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto un bilancio della sua incredibile esperienza nel talent show di Maria De Filippi.

La confessione di Lorella Cuccarini dopo Amici

"E’ andata al di sopra di ogni più rosea aspettativa" ha esordito Lorella parlando della sua esperienza ad Amici "Mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me [...] è stata un’esperienza meravigliosa. La cosa più difficile è stata trovare un equilibrio tra serietà e l’empatia nel saper stare accanto ai ragazzi. Volevo essere un punto di riferimento per loro, con il giusto rigore nel mettere a punto le esibizioni e la vicinanza fondamentale nei momenti di sconforto. Credo di esserci riuscita".

La professoressa della ventesima edizione di Amici ha poi continuato rivelando qual è stata la sua più grande soddisfazione: "La soddisfazione più grande è stata accompagnare degli studenti molto diversi tra loro, come Martina, Rosa e Riccardo sostituito poi da Alessandro. In un percorso adatto alle loro possibilità, sia negli stili che per grado di maturità. Sono sempre stata convinta che le carenze tecniche si possano colmare. Ma se sei un diamante grezzo, quel dono e quel carisma non te li può togliere nessuno".

La Cuccarini ha infine parlato del rapporto nato con Arisa: "Io e Arisa ci siamo scelte. Ci siamo date il marchio CuccArisa. Fin da subito abbiamo avuto lo stesso approccio alle dirette: mai criticare nessuno dei ragazzi. [...] sappiamo bene quanto certe osservazioni possano ferire l’autostima. Volevamo assolutamente evitare che succedesse". E su Alessandra Celentano, Lorella ha confessato: "Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Solo che Alessandra ha la visione accademica – classica della danza mentre io ricordo che da piccolina a New York mi entusiasmava vedere pure i ballerini di strada a Times Square. Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione".

