Amici 20, Lorella Cuccarini prende una decisione inaspettata: il confronto con Martina e Alessandro (VIDEO)

Nuovo guanto di sfida per Martina, la Cuccarini rifiuta e lancia una nuova proposta ad Amici.

Colpo di scena ad Amici. Lorella Cuccarini ha deciso di rifiutare il guanto di sfida lanciato dalla maestra Alessandra Celentano a Martina Miliddi, ma allo stesso tempo ha lanciato una controproposta chiedendo di poter fare una sostituzione.

La proposta di Lorella Cuccarini ad Alessandra Celentano

In vista della quinta puntata del Serale di Amici, la maestra Celentano ha deciso di mandare un nuovo guanto di sfida tra Martina e Serena per dimostrare quanto la prima non meriti di andare avanti: "Lancio un guanto di sfida sul charleston, con una coreografia che racchiude più stili diversi… che valorizza chi sa ballare". Una sfida che ha mandato completamente in crisi la ballerina di latino.

Dopo aver esaminato il guanto di sfida lanciato dalla Celentano ed essersi confrontata telefonicamente con Martina, la Cuccarini ha preso una decisione inaspettata. Scendendo nel dettaglio la professoressa della scuola di Amici ha chiamato sia Martina che Alessandro, per fare una comunicazione importante.

Lorella ha deciso di fare una sorta di sostituzione, ovvero far esibire Alessandro al posto di Martina: "Secondo me questo guanto va rispedito al mittente. È una provocazione allora ho scritto una lettera facendo una controproposta. Penso che all’interno della scuola ci sia un’altra persona che ha le caratteristiche per poter affrontare questo guanto. È una coreografia che tu puoi fare benissimo. Ora non è detto che l'accetti". Cosa deciderà di fare Alessandra?

